Россиянам напомнили о важности регулярной диспансеризации

Для прохождения диспансеризации не нужно дожидаться недомогания или каких-либо симптомов заболеваний. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова.

По ее словам, лицам в возрасте от 18 до 39 лет обследование стоит проходить один раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно.

«В принципе проверять здоровье желательно хотя бы раз в год. Чаще нужно посещать врача, если есть какие-то риски. Об этом вам тоже расскажут при диспансеризации. Не обязательно быть трудоустроенным, чтобы записаться на бесплатный профилактический осмотр», — напомнила Сивякова.

Диспансеризация состоит из двух этапов: профилактический медицинский осмотр и дополнительное обследование для уточнения диагноза, если есть необходимость, добавила она.

Врач-онколог поликлиники № 1 Пушкинской больницы Татьяна Москвичева до этого говорила, что регулярная диспансеризация играет важную роль в раннем выявлении онкологических заболеваний. Специалист отметила, что в ее медучреждении состоят на учете более 1,5 тыс. женщин с диагнозом рак молочной железы, из них большинство узнали о болезни благодаря диспансеризации.

Ранее врачи составили карту чекапов по возрасту.