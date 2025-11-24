На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о важности регулярной диспансеризации

Врач Сивякова: для прохождения диспансеризации симптомы не нужны
true
true
true
close
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Для прохождения диспансеризации не нужно дожидаться недомогания или каких-либо симптомов заболеваний. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова.

По ее словам, лицам в возрасте от 18 до 39 лет обследование стоит проходить один раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно.

«В принципе проверять здоровье желательно хотя бы раз в год. Чаще нужно посещать врача, если есть какие-то риски. Об этом вам тоже расскажут при диспансеризации. Не обязательно быть трудоустроенным, чтобы записаться на бесплатный профилактический осмотр», — напомнила Сивякова.

Диспансеризация состоит из двух этапов: профилактический медицинский осмотр и дополнительное обследование для уточнения диагноза, если есть необходимость, добавила она.

Врач-онколог поликлиники № 1 Пушкинской больницы Татьяна Москвичева до этого говорила, что регулярная диспансеризация играет важную роль в раннем выявлении онкологических заболеваний. Специалист отметила, что в ее медучреждении состоят на учете более 1,5 тыс. женщин с диагнозом рак молочной железы, из них большинство узнали о болезни благодаря диспансеризации.

Ранее врачи составили карту чекапов по возрасту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами