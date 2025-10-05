Организаторов туров могут обязать платить за спасение туристов-нарушителей

Расходы на спасение туристов стоит взыскивать с организаторов походов. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Соответствующую инициативу власти региона направят в Госдуму. Разговоры о ней зашли после того, как со склона Вилючинского вулкана 4 октября сорвались альпинисты.

«Группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута, неблагоприятный сезон для покорения Вилючинского вулкана», — рассказал Солодов.

Таким образом под грузом ответственности, в том числе финансовой, вынудит организаторов турпоходов более ответственно подходить к их организации, полагает глава региона.

На Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан не выжили двое туристов. Восхождения на сопку запрещены с 1 июля 2025 года из-за камнепадов, введен режим ЧС. Всего в группе было три человека. Одна из девушек выжила, ее спускают на носилках вниз. Туристы не предупредили спасательные службы о планируемом восхождении и не согласовали маршрут.

