В США уволили чиновника за отношения с женщиной из коммунистической партии Китая

NYP: в США уволили чиновника за отношения с китаянкой из коммунистической партии

Государственный департамент США объявил об увольнении американского дипломата из-за его романтических отношений с гражданкой Китая, которая, по данным следствия, имеет связи с Коммунистической партией Китая, пишет New York Post.

Как сообщили представители Госдепа, это стало первым случаем увольнения по новому правилу, запрещающему подобные отношения. Запрет был введен в конце 2024 года администрацией президента Джо Байдена и распространяется на всех сотрудников дипломатических миссий США в Китае, их семьи и подрядчиков, имеющих доступ к секретной информации.

По данным СМИ, правила были ужесточены после серии инцидентов, связанных с рисками утечки конфиденциальных данных и возможным шпионажем.

«Под руководством госсекретаря Марко Рубио мы придерживаемся политики нулевой терпимости к любым действиям, которые могут подорвать национальную безопасность США», — подчеркнул официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Имя уволенного дипломата в заявлении не раскрывается. Однако, по данным СМИ, его личность могла быть установлена после публикации тайно снятого видео, распространенного в интернете консервативным активистом Джеймсом О'Кифом. На кадрах дипломат и его возлюбленная, предположительно гражданка Китая, были запечатлены вместе.

