Автобус с людьми разбился в Ростовской области

В Ростовской области автобус с людьми попал в ДТП, есть пострадавшие
Прокуратура Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области столкнулись грузовик и автобус. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

«18 февраля 2026 года, на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Миллеровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть. По данным канала, в результате ДТП есть пострадавшие, медики оказывают им всю необходимую помощь. Кроме того, в настоящее время правоохранители проводят проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движение.

17 февраля под Кызылом в Республике Тыва произошла жесткая автомобильная авария. В результате ДТП пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время уточняются детали произошедшего.

Ранее пожар парализовал движение на МКАД.
 
