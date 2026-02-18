Россиянам назвали главный минус гражданского брака

В официально зарегистрированном браке женщина чаще чувствует себя защищенной, в то время как из гражданского партнерам проще уходить. Об этом aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

Специалист подчеркнул, что даже зарегистрированный брак не способен удержать кого-либо из партнеров. Супруги могут расстаться тогда, когда этого захотят. Однако именно официальный союз дарит женщине чувство, что она находится под защитой.

«Женщина психологически больше доверяет мужчине, который предложил зарегистрировать брак. При этом мужчинам, как правило, легче уходить именно из незарегистрированного брака», — сказал психолог.

По его словам, человек в гражданском браке понимает, что он финансово и юридически более свободен. При этом тем, кто состоит в официальных отношениях, при разрыве придется делить имущество, в том числе квартиру и личный транспорт.

Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь до этого говорила, что брачный договор положительно влияет на взаимоотношения супругов. Этот документ гарантирует каждому из партнеров «почву под ногами», повышает уровень доверия и за счет этого укрепляет брачные узы. По словам эксперта, при наличии такого договора у супругов всегда будет ясность последствий распада семьи, а также понимание, кто с чем останется.

