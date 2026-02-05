В России объяснили, как брак помогает мужчинам зарабатывать больше

Брак может помочь мужчинам зарабатывать больше, поскольку жена берет на себя часть бытовых задач, что создает условия для его профессионального роста. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, комментируя исследование, согласно которому женатые мужчины к 50 годам зарабатывают в среднем на 75% больше холостяков.

Специалист отметила, что такая корреляция наблюдается в большинстве развитых стран.

«Однако цифра в 75% — скорее всего, верхняя граница или пример из конкретного исследования. Разрыв в заработках, безусловно, существует, но величина зависит от таких факторов, как методология подсчета, конкретная страна проживания и возраст участников опроса», — заявила Лоикова.

По ее словам, это не строгая причинно-следственная связь, поскольку нельзя сказать, что сам брак заставляет мужчин больше зарабатывать. Эксперт отметила, что это возможно в том случае, если у них есть амбициями, ответственность, дисциплина и хорошие социальные навыки.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого отметила, что люди, состоящие в браке, в среднем живут дольше и чувствуют себя лучше, чем холостые. В качестве примера она привела азиатское исследование с участием более 600 тыс. человек, показавшее, что у несемейных людей риск летального исхода от любых причин примерно на 15% выше.

