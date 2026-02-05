Размер шрифта
В России объяснили, как брак помогает мужчинам зарабатывать больше

HR-эксперт Лоикова: брак помогает мужчинам больше зарабатывать
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Брак может помочь мужчинам зарабатывать больше, поскольку жена берет на себя часть бытовых задач, что создает условия для его профессионального роста. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, комментируя исследование, согласно которому женатые мужчины к 50 годам зарабатывают в среднем на 75% больше холостяков.

Специалист отметила, что такая корреляция наблюдается в большинстве развитых стран.

«Однако цифра в 75% — скорее всего, верхняя граница или пример из конкретного исследования. Разрыв в заработках, безусловно, существует, но величина зависит от таких факторов, как методология подсчета, конкретная страна проживания и возраст участников опроса», — заявила Лоикова.

По ее словам, это не строгая причинно-следственная связь, поскольку нельзя сказать, что сам брак заставляет мужчин больше зарабатывать. Эксперт отметила, что это возможно в том случае, если у них есть амбициями, ответственность, дисциплина и хорошие социальные навыки.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого отметила, что люди, состоящие в браке, в среднем живут дольше и чувствуют себя лучше, чем холостые. В качестве примера она привела азиатское исследование с участием более 600 тыс. человек, показавшее, что у несемейных людей риск летального исхода от любых причин примерно на 15% выше.

Ранее стало известно, сколько россияне живут вместе до брака.
 
