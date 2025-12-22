Россиянам назвали неожиданный способ укрепить брак

Вопреки предубеждению многих россиян, брачный договор благотворно влияет на взаимоотношения супругов. Он гарантирует каждому «почву под ногами», повышает уровень доверия и за счет этого укрепляет брачные узы, заявила клинический, семейный психолог Оксана Белоконь.

«Есть стигматизация, что если заключен брачный договор – значит, нет доверия. Уходит романтизация образа: любить друг друга просто так. На самом деле это очень практично, это повышает уровень доверия и ответственности. Стадия конфронтации в браке в этом случае будет проходить мягче, потому что будет почва под ногами», — подчеркнула специалист в пресс-центре НСН .

При наличии брачного договора у супругов всегда будет ясность последствий распада семьи, а также понимание, кто с чем останется. Практика заключения договоров должна на государственном уровне предлагаться молодоженам наравне с пропагандой вступления в брак и рождения детей, заключила психолог.

До этого юрист и правозащитник Екатерина Гордон рассказала, что брачный договор в России чаще всего заключают не в начале отношений, а позже — для защиты капитала одного из супругов, когда брак неравный, или накануне развода. По ее словам, такой документ не имеет гендерного признака — обычно он защищает интересы более обеспеченного супруга. Гордон добавила, что кабальные брачные контракты, которые ущемляют права одной из сторон, на сегодняшний день с легкостью можно оспорить в суде.

Ранее россиянам объяснили, что можно включать в брачный договор.