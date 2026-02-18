Эксперт прокомментировал сертификацию веганского алкоголя

Алкоголь, как правило, делается из растительного сырья, но в процессе его производства могут применяться продукты животного происхождения, например, при осветлении или фильтрации. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя новость о том, что российскому предприятию впервые выдан веганский сертификат на алкоголь.

«Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», — считает эксперт.

По его словам, если ранее подобные сертификаты никому не выдавались, это не значит, что во всех спиртных напитках содержатся продукты животного происхождения.

Веганский сертификат был получен предприятием из Башкортостана АО «Башспиртпром». Уточняется, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие продукции ГОСТу.

Сертификация проведена аккредитованным органом. Производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, рассказали в Роскачестве.

