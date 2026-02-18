Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт прокомментировал сертификацию веганского алкоголя

Политик Шапкин: в алкоголе могут оказаться продукты животного происхождения
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь, как правило, делается из растительного сырья, но в процессе его производства могут применяться продукты животного происхождения, например, при осветлении или фильтрации. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя новость о том, что российскому предприятию впервые выдан веганский сертификат на алкоголь.

«Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», — считает эксперт.

По его словам, если ранее подобные сертификаты никому не выдавались, это не значит, что во всех спиртных напитках содержатся продукты животного происхождения.

Веганский сертификат был получен предприятием из Башкортостана АО «Башспиртпром». Уточняется, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие продукции ГОСТу.

Сертификация проведена аккредитованным органом. Производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, рассказали в Роскачестве.

Ранее Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!