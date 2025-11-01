Два враждующих клана устроили перестрелку на Крите, есть жертвы

При перестрелке на Крите погибли два человека, еще 15 пострадали

На Крите две враждующие семьи устроили перестрелку, в ходе которой погибли два человека и как минимум 15 человек были ранены. Об этом сообщает ERT-news.

Согласно материалу, инцидент произошел в поселке Воризия недалеко от города Ираклион. Перестрелка произошла предварительно после установки взрывного устройства в строящийся дом одной из семей. При его детонации был причинен материальный ущерб. Тогда члены пострадавшего клана стали обстреливать автомашины и дом своих врагов.

Как отмечается, министерство по делам защиты граждан сочло случившееся самым серьезным инцидентом в стране за последние несколько лет.

В конце октября в бразильском Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в результате перестрелки полицейских с членами банды «Красная команда». Это произошло, когда силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест. Там они столкнулись с ожесточенным сопротивлением. В ответ на штурм наркоторговцы открыли огонь и подожгли баррикады, что привело к перестрелке. Кроме того, бандиты запускали бомбы с беспилотников.

