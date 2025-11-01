На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два враждующих клана устроили перестрелку на Крите, есть жертвы

При перестрелке на Крите погибли два человека, еще 15 пострадали
true
true
true
close
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

На Крите две враждующие семьи устроили перестрелку, в ходе которой погибли два человека и как минимум 15 человек были ранены. Об этом сообщает ERT-news.

Согласно материалу, инцидент произошел в поселке Воризия недалеко от города Ираклион. Перестрелка произошла предварительно после установки взрывного устройства в строящийся дом одной из семей. При его детонации был причинен материальный ущерб. Тогда члены пострадавшего клана стали обстреливать автомашины и дом своих врагов.

Как отмечается, министерство по делам защиты граждан сочло случившееся самым серьезным инцидентом в стране за последние несколько лет.

В конце октября в бразильском Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в результате перестрелки полицейских с членами банды «Красная команда». Это произошло, когда силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест. Там они столкнулись с ожесточенным сопротивлением. В ответ на штурм наркоторговцы открыли огонь и подожгли баррикады, что привело к перестрелке. Кроме того, бандиты запускали бомбы с беспилотников.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как киллеры самой кровавой банды 90-х поставили на уши всю Москву.

