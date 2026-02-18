Топливный кризис на Кубе привел к проблемам в туристическом секторе. Как сообщает газета Independent, полуостров Варадеро, славящийся своими пляжами и бирюзовой водой, опустел.

Как отмечается в статье, опрос среди представителей гостиничного, авиационного и местного туристического сектора показал, что отрасль оказалась в крайне тяжелом положении из-за нехватки топлива.

«Этот внезапный паралич может стать смертельным приговором для и без того ослабленной отрасли, имеющей решающее значение для разрушенной экономики Кубы», — говорится в материале.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

13 февраля замглавы МИД РФ заявил, что Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата.

Ранее Лавров призвал Вашингтон воздержаться от военно-морской блокады Кубы.