В России предложили ввести бонус для тех, кто берет льготную ипотеку

Российская гильдия риелторов предложила обязать застройщиков сдавать жилье, приобретенное по льготным ипотечным программам, только с чистовой отделкой. Письмо было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет ТАСС.

По мнению риелторов, подобные меры сократят период между покупкой жилья и фактическим переездом, позволят избежать дополнительных расходов на ремонт и временную аренду недвижимости. Кроме того, это простимулирует развитие производителей строительных и отделочных материалов, обеспечит повышение рождаемости в стране, считают в гильдии риелторов.

Чистовая отделка — это завершающий этап ремонта, после которого жилье готово для заселения. Все основные работы уже выполнены: поклеены обои и окрашены стены, уложено напольное покрытие, установлены двери, сантехника и базовая электрика.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею прогрессивной ставки по семейной ипотеке и предложила снизить ее до 6% для семей с одним ребенком, до 4% – для семей с двумя детьми, до 2% – с тремя и до 0% – с четырьмя. По ее словам, остальные проценты по кредиту должно заплатить государство.

Эту идею также поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

Ранее КПРФ предложила выдавать многодетным по 5 млн рублей на ипотеку.