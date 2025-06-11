На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как спад солнечной активности влияет на здоровье

Учёный Эйсмонт: метеозависимым будет несложно пережить спад солнечной активности
close
Kjpargeter/Shutterstock/FOTODOM

Активность Солнца имеет цикл – каждые 11 лет она достигает минимума и максимума. Часто люди могут наблюдать последствия смены этих периодов – например в виде северных сияний и прочих явлений. Метеозависимым точки цикла, когда активность идет на спад, не страшны, рассказал RT ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

В период максимальной активности Солнца люди наблюдают полярные сияния – например, в прошлом году в такие фазы они фиксировались даже на широте Москвы и Сочи, напомнил ученый.

Что касается магнитных бурь, то они происходят, когда сгусток плазмы попадает в Землю, вызывая колебания магнитного поля и приводя к проблемам со связью, работой спутников и магистральных электропередач. Именно такие явления часто сказываются на состоянии людей, но часто причиной бывает банальное самовнушение, считает Эйсмонт.

«Сейчас же люди интересуются вот этой космической погодой. И когда им говорят, что произошла вспышка, будет буря, они, люди внушаемые, хотя на самом деле объективных причин для дискомфорта нет, тоже начинают ощущать дискомфорт», — пояснил он, назвав это побочным эффектом влияния СМИ на людей.

«В любом случае сейчас действительно все идет на спад», — подчеркнул ученый, пояснив, что метеозависимым людям теперь будет легче.

Напомним, руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что солнечная активность идет на спад и ее пик в текущем цикле уже позади. Завершится стадия спада, по предварительным подсчетам, около 2030-го года. Следующий пик солнечной активности следует ждать не раньше 2034–2036 годов, при этом он может быть сильнее текущего, предупредил эксперт.

Ранее врач рассказал метеозависимым россиянам, как справиться с болью в суставах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами