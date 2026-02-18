Москвичам рассказали, ждать ли потепления в ближайшее время

Синоптик Циганков: в ближайшее время потепление в Москве и МО не предвидится

Несмотря на предстоящие снегопады, серьезного потепления в Москве и Московской области не ожидается. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Температура воздуха в столичном регионе, по его словам, останется ниже нуля.

«Пока поводов для беспокойства нет: серьезного потепления в ближайшее время не предвидится», — сказал эксперт.

Что касается снежного покрова, в ближайшие дни он вырастет значительно, однако осадки распределятся по области неравномерно — от 10 до 20 мм, добавил он.

Как уточнил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже в четверг на Центральную Россию обрушится балканский циклон, который принесет более трети месячной нормы осадков.

По его информации, помимо столичного региона, снегопад накроет Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую области. На юго-западе под ударом окажется Орловская, в Черноземье — Липецкая, Курская, Воронежская и Белгородская области, а также Вологодская на севере.

