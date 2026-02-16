Россиянам назвали безопасную порцию блинов на Масленицу

Роспотребнадзор посоветовал есть на Масленицу не больше трех блинов за раз

На Масленицу следует есть не больше двух блинов с начинкой и трех обычных блинов за один раз. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что один блин содержит около 90–120 ккал, а добавки в виде масла, меда и сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза. Блинчики с начинкой, например с мясом или творогом, еще более калорийные и тяжелые для пищеварения.

«Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

При этом детям достаточно всего одного-двух блинов с небольшим количеством сахара и жирных соусов, добавили в ведомстве.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сообщил, что блины можно есть со многими начинками, в числе которых рыба или мясо. Однако не рекомендуется запивать подобную еду молочными напитками или алкоголем.

Кроме того, врач посоветовал избежать употребление блинов людям с ожирением, аллергической реакцией на глютен, непереносимостью яичного белка, пищевой аллергией и дефицитом лактазы в организме. Помимо этого, отказаться от них стоит пациентам с сахарным диабетом и серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

