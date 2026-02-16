Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам назвали безопасную порцию блинов на Масленицу

Роспотребнадзор посоветовал есть на Масленицу не больше трех блинов за раз
FotosDo/Shutterstock/FOTODOM

На Масленицу следует есть не больше двух блинов с начинкой и трех обычных блинов за один раз. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что один блин содержит около 90–120 ккал, а добавки в виде масла, меда и сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза. Блинчики с начинкой, например с мясом или творогом, еще более калорийные и тяжелые для пищеварения.

«Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

При этом детям достаточно всего одного-двух блинов с небольшим количеством сахара и жирных соусов, добавили в ведомстве.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сообщил, что блины можно есть со многими начинками, в числе которых рыба или мясо. Однако не рекомендуется запивать подобную еду молочными напитками или алкоголем.

Кроме того, врач посоветовал избежать употребление блинов людям с ожирением, аллергической реакцией на глютен, непереносимостью яичного белка, пищевой аллергией и дефицитом лактазы в организме. Помимо этого, отказаться от них стоит пациентам с сахарным диабетом и серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее россиянам рассказали, как правильно хранить блины.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!