Россиянам рассказали о настоящем смысле Масленицы

ПНИПУ: блины никогда не были символом солнца у славянских народов

Масленицу отмечают около 66% россиян. Среди православных эта доля достигает 77%. Ученые Пермского Политеха рассказали, как возник праздник, что на самом деле означали его обряды и как он изменился с приходом христианства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам старшего преподавателя кафедры «Государственное управление и история» Леонида Половникова, Масленица — древний славянский праздник перехода от зимы к весне. В дохристианскую эпоху он был приурочен к весеннему равноденствию 22–24 марта, которое у ряда народов считалось началом нового года.

Со временем праздник адаптировали к церковному календарю и перенесли на неделю перед Великим постом. Впервые под названием «Мясопуст» он упоминается в Лаврентьевской летописи в 1092 году. В православной традиции период называется Сырной седмицей: мясо уже запрещено, но молочные продукты и рыба разрешены.

Один из самых устойчивых мифов — что блины символизировали солнце.

«Вопреки распространенному мнению, блины никогда не были символом солнца у славянских народов. Изначально это была ритуальная поминальная пища», — отмечает Леонид Половников.

Предков почитали как силы, способные влиять на плодородие земли, поэтому обильные трапезы, кулачные бои и даже посещение кладбищ имели поминальный характер.

В центре обрядов находилось чучело Марены — божества, связанного со смертью и возрождением природы. Его могли сжигать, разрывать или «хоронить». Ряжение — переодевание в животных, стариков, мифических существ — символизировало разрушение привычного порядка в переходный период года. Со временем мистический смысл стерся, и традиция стала формой народного веселья.

Названия дней недели — Встреча, Заигрыши, Лакомка, Разгуляй, Тещины вечерки, Золовкины посиделки и Проводы — сложились из регламента народных обрядов и визитов. Праздник всегда имел четкую структуру: начало, развитие, кульминацию и завершение в Прощеное воскресенье.

По словам доцента кафедры «Социология и политология» Константина Антипьева, сегодня Масленицу все чаще воспринимают как этнокультурное событие. В крупных городах проходят фестивали и ярмарки, а в малых населенных пунктах праздник ближе к традиционной форме. Среди самых популярных ритуалов — приготовление блинов, участие в гуляниях и сжигание чучела.

«В цифровую эпоху Масленица становится частично медийным ритуалом: люди делятся фотографиями, снимают ролики, используют элементы национального костюма», — отметил Антипьев. Так древний обряд перехода к весне продолжает жить, сочетая языческие корни, православную традицию и современные формы празднования.

