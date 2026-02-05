«Без срока давности»: россиянам грозят взыскания по «забытым» банковским картам

Россиян призвали не забывать про банковские карты, которыми они перестали пользоваться в силу тех или иных обстоятельств. По ним могут копить долги, а при попадании данных карты в руки мошенников грозит срок за дропперство, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Неиспользуемая банковская карта не имеет «срока давности», за исключением срока, указанного непосредственно на самой карте. При этом сейчас срок действия карты может достигать десяти лет», — подчеркнул специалист.

Если срок действия самой пластиковой карты истекает, то это не значит, что счет в банке закрыт, добавил юрист. Как следствие, по нему продолжают «капать» автоплатежи и прочие обязательства, которые клиент не отменил. Позднее банк может потребовать возвращения долгов через суд – обратиться с таким исковым заявлением кредитная организация имеет право в течение трех лет с момента появления долга. Однако и более поздние суды возможны – если ответчик не обратит внимание на пропуск срока, то долг с него взыщут даже в случае, если он появился десять лет назад, подчеркнул Хаминский.

Еще одна потенциальная угроза – это попадание карты или ее данных в руки мошенников. Если аферисты завладеют допуском в онлайн-банк, они смогут заказать перевыпуск карты, а затем использовать счет для своих схем – за это владельцу, на которого оформили счет, грозит статья за дропперством, заключил юрист.

В Роскачестве до этого рассказали, что банковскую карту в некоторых случаях следует перевыпустить – в частности, если истек срок ее действия, поврежден чип, а также в случае утери или кражи. Также россиян призвали регулярно анализировать, где и как использовалась карта, ведь помимо популярных и защищенных платформ нередко проходят платежи на малоизвестных сайтах, где риск утечки данных выше.

