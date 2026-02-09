В Минцифры анонсировали создание единого реестра банковских карт

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Госдуме, Лебедев рассказал, что Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, которая позволит видеть, сколько карт оформлено у каждого гражданина в разных банках.

Он отметил, что Центральный банк и Минцифры «хорошо поработали» и учли все чувствительные моменты. По его словам, нынешняя схема соответствует как интересам граждан, так и задачам государства в области регулирования.

В конце января экономист, финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что россиянам продолжат временно блокировать счета в 2026 году. Так она прокомментировала сообщение газеты «Коммерсантъ» о том, что с начала 2026 года число временных блокировок карт и счетов россиян в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн.

Ранее россиян предупредили о вопросах от банков по поводу операций и их блокировках.