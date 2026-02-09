Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В Минцифры анонсировали создание единого реестра банковских карт

Минцифры: в течение года ЦБ создаст реестр банковских карт россиян
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявил, что Центральный банк в течение года подготовит единый реестр банковских карт россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Госдуме, Лебедев рассказал, что Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, которая позволит видеть, сколько карт оформлено у каждого гражданина в разных банках.

Он отметил, что Центральный банк и Минцифры «хорошо поработали» и учли все чувствительные моменты. По его словам, нынешняя схема соответствует как интересам граждан, так и задачам государства в области регулирования.

В конце января экономист, финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова спрогнозировала для «Газеты.Ru», что россиянам продолжат временно блокировать счета в 2026 году. Так она прокомментировала сообщение газеты «Коммерсантъ» о том, что с начала 2026 года число временных блокировок карт и счетов россиян в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн.

Ранее россиян предупредили о вопросах от банков по поводу операций и их блокировках.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!