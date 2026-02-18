Размер шрифта
Названы самые востребованные планировки квартир у россиян

Аналитик Ломтева: самыми востребованными стали квартиры с компактными спальнями
Shutterstock

В 2025 году самыми востребованными у российских покупателей стали квартиры с европланировкой и компактными спальнями. Об этом mk.ru рассказала директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Эксперт отметила, что квартиры европланировок с компактными спальнями обеспечивают комфортное проживание для семей, имея при этом относительно небольшую общую площадь.

В премиум и делюкс классах популярным стандартом стали планировки с мастер-спальнями, в каждой из которых предусмотрены собственные гардеробная и санузел.

По словам аналитика, дефицит функциональных компактных планировок, в числе которых студии, в прошлом году был обусловлен рядом факторов. Влияние оказали снижение объемов запуска новых проектов, запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров и сокращение общего числа предложений на рынке. Кроме того, отразился и рост ипотечных ставок.

«Дополнительным драйвером стал инвестиционный интерес: студии и небольшие квартиры сохраняют высокую рентабельность за счет возможности сдачи в аренду по ставкам, сопоставимым с однокомнатными квартирами при более низкой цене входа. Сокращение доли комфорт-класса в структуре нового предложения еще больше усилило дефицит доступных планировок, окончательно закрепив тренд 2025 года на внимание к бюджету и общую стоимость квартиры, нежели на цену квадратного метра», — добавила специалист.

До этого исследование «Циана» показало, что минимализм стал самым востребованным стилем оформления квартир среди россиян — его выбрали 17% респондентов. На втором месте по популярности оказался хай-тек (13%), на третьем — лофт и прованс (по 12%). Однако предпочтения значительно различаются в зависимости от возраста россиян.

Ранее стало известно, на сколько ипотека дороже аренды.
 
