Циан выявил предпочтения разных поколений россиян при выборе интерьера

Минимализм стал самым популярным стилем интерьера у россиян всех поколений

Минимализм оказался самым востребованным стилем оформления квартир среди россиян — его выбрали 17% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Циана» о предпочтениях россиян в стилях и элементах интерьера, планировки и дизайна квартир.

Опрос проводился в декабре 2025 — январе 2026 года среди 1 226 человек из разных регионов страны. В опросе участвовали представители четырех поколений: бумеры (1946–1964), поколение Х (1965–1980), миллениалы (1981–1996) и зумеры (1997–2012).

На втором месте по популярности — хай-тек (13%), на третьем — лофт и прованс (по 12%). Однако предпочтения значительно различаются в зависимости от возраста.

Среди зумеров лидирует минимализм (20%), за ним следуют хай-тек (17%) и лофт (12%). Прованс и «парижская квартира» оказались для них наименее привлекательными. У поколения Х, напротив, прованс — фаворит (18%), далее — минимализм (16%) и хай-тек (13%).

Миллениалы близки к зумерам: минимализм — 16%, лофт — 15% и хай-тек — 13%. Бумеры же отдают предпочтение минимализму (20%), провансу (14%) и делят третье место между неоклассикой и «парижской квартирой» (по 11%). При этом хай-тек и лофт им нравятся значительно меньше — 7% и 6% соответственно.

Стиль фьюжн оказался в антирейтинге у всех поколений. Также выявлены гендерные различия: женщины чаще выбирают минимализм (19%) и прованс (16%), мужчины — хай-тек (21%) и лофт (15%).

По функциональности запросы схожи: 49% респондентов ценят современную кухню, 43% — большие окна и естественный свет, 37% — продуманную систему хранения и современный санузел.

Однако восприятие деталей разнится. Для старших поколений предметы роскоши — «стоп-фактор», тогда как 10% зумеров считают их привлекательными. При этом темные оттенки раздражают 29% бумеров, но лишь 9% зумеров.

Зумеры и миллениалы особенно ценят современную мебель (38% и 44% соответственно), тогда как для бумеров и поколения Х критически важны кухня и санузел. Высокие потолки и светлые тона важны для 42% и 41% бумеров, но лишь для 28% зумеров. Зато именно молодежь чаще отмечает наличие зеленых растений (19%) и камина (19% у миллениалов) как плюсы.

Свежий ремонт остается приоритетом: около половины респондентов предпочли бы квартиру с новым ремонтом и недорогой мебелью. Лишь 7% рассматривают жилье как пространство для самостоятельной доработки.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Исследователь «Циан» Дарья Цуканова отметила, что старшие поколения более трепетно относятся к порядку и борются с захламленностью квартиры, также для них важнее наличие естественного света и больших окон и функциональность помещения.

«Зумеры и миллениалы при выборе жилья чаще остальных ориентируются на возможность адаптировать пространство под себя, современную удобную мебель и наличие зеленых растений. По мере взросления молодых арендаторов значимость этих факторов на рынке аренды будет повышаться», — добавила она.