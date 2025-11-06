На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России завершились доклинические испытания первого препарата против рака груди

BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского университета и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии завершили доклинические испытания первого в России клеточного препарата для лечения форм рака молочной железы, не поддающихся стандартной терапии. Разработка основана на технологии TCR-T-терапии — передовом методе, который «обучает» иммунные клетки пациента распознавать и уничтожать опухоли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Технология TCR-T (T-cell receptor therapy) позволяет активировать иммунитет не только против поверхностных, но и против внутриклеточных опухолевых маркеров, которые обычно «невидимы» для организма.

«Мы берем собственные иммунные клетки пациента и «перепрограммируем» их. После этого они начинают находить и уничтожать опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани», — рассказала заведующая лабораторией иммунной инженерии Сеченовского университета Елена Голикова.

Испытания, начавшиеся в 2024 году, уже показали высокую эффективность терапии на лабораторных моделях: у животных наблюдался полный регресс опухоли при благоприятном профиле безопасности. Кроме того, компьютерное моделирование подтвердило высокую точность и безопасность разработанного клеточного препарата.

«Созданные нами TCR-T-клетки эффективно уничтожают целевые опухолевые клетки. При этом они не воздействуют на здоровые ткани, что особенно важно для пациентов с агрессивными формами заболевания», — уточнила Голикова.

TCR-T-терапия основана на генетически модифицированных Т-лимфоцитах пациента. Ученые добавляют в них информацию о рецепторах, способных распознавать определённый опухолевый антиген. В данном случае речь идет о HER2/neu — распространенном белке-маркере, который часто выявляется при раке молочной железы, желудка и лёгких.

Для доставки нужного гена исследователи использовали лентивирусные векторы — безопасные носители, которые интегрируют нужную последовательность в геном клетки. Подобные системы уже зарекомендовали себя в международной практике генной и клеточной терапии.

В ближайшие годы препарат планируется применять в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета в рамках госпитального исключения.
Разработчики надеются, что новый подход сделает лечение устойчивых форм рака молочной железы более эффективным и снизит риск побочных эффектов.

В перспективе команда намерена создать целую линейку клеточных препаратов, нацеленных на разные опухолевые мишени. Это позволит использовать технологию для лечения большинства эпителиальных видов рака — от желудка до легких.

Ранее ученые обнаружили «большой взрыв» рака кишечника.

