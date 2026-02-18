В Госдуме предложили создать резерв для уборки снега

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выдвинул предложение сформировать «коммунальный резерв» — реестр россиян, которых можно будет оперативно привлекать к периодическим работам по уборке снега и других последствий непогоды. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на соответствующее обращение депутата, направленное зампреду правительства Марату Хуснуллину.

В документе указано, что на фоне участившихся в этот зимний сезон природных катаклизмов, таких как обильные снегопады и сильные ветра, был выявлен дефицит работников ЖКХ в большинстве регионов страны. Нилов предложил привлекать россиян по гражданско-правовым договорам для уборки снега во дворах, на пешеходных маршрутах, проездах и территориях социальных объектов в случаях, когда нагрузка резко увеличивается. Помимо этого, депутат призвал привлекать граждан к срочным аварийным работам при стихийных бедствиях.

В качестве участников «коммунального резерва» рассматриваются зарегистрированные безработные, самозанятые и те россияне, кто находится в поисках подработки. Также речь идет о несовершеннолетних — при условии соблюдения всех действующих законодательных ограничений.

Депутат просит изучить его предложение и подготовить рекомендации регионам для его реализации.

Член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура до этого объяснил, что коммунальные службы обязаны убирать с пешеходных тротуаров снег сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра осадков. При этом, по его словам, уборка снега до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится.

Ранее управляющим компаниям напомнили об ответственности за неочищенные от снега крыши.