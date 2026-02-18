Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили создать резерв для уборки снега

Депутат Нилов предложил создать реестр россиян для оперативной уборки снега
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выдвинул предложение сформировать «коммунальный резерв» — реестр россиян, которых можно будет оперативно привлекать к периодическим работам по уборке снега и других последствий непогоды. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на соответствующее обращение депутата, направленное зампреду правительства Марату Хуснуллину.

В документе указано, что на фоне участившихся в этот зимний сезон природных катаклизмов, таких как обильные снегопады и сильные ветра, был выявлен дефицит работников ЖКХ в большинстве регионов страны. Нилов предложил привлекать россиян по гражданско-правовым договорам для уборки снега во дворах, на пешеходных маршрутах, проездах и территориях социальных объектов в случаях, когда нагрузка резко увеличивается. Помимо этого, депутат призвал привлекать граждан к срочным аварийным работам при стихийных бедствиях.

В качестве участников «коммунального резерва» рассматриваются зарегистрированные безработные, самозанятые и те россияне, кто находится в поисках подработки. Также речь идет о несовершеннолетних — при условии соблюдения всех действующих законодательных ограничений.

Депутат просит изучить его предложение и подготовить рекомендации регионам для его реализации.

Член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура до этого объяснил, что коммунальные службы обязаны убирать с пешеходных тротуаров снег сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра осадков. При этом, по его словам, уборка снега до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится.

Ранее управляющим компаниям напомнили об ответственности за неочищенные от снега крыши.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!