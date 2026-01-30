Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Россиянам рассказали, когда должны убирать снег с тротуаров

Эксперт Степура: снег должны убирать с тротуаров после выпадения 2 сантиметров
Антон Денисов/РИА «Новости»

К уборке на пешеходных тротуарах должны приступать сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра снега. Об этом газете «Взгляд» рассказал член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

Специалист отметил, что уборка снега с тротуара до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится. Он также добавил, что эти правила невыполнимо в условиях аномального количества осадков.

«Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», — пояснил эксперт.

По его словам, указанные нормативы рассчитаны на обычные снегопады. При этом в столичном регионе сейчас наблюдаются обильные осадки.

Специалист также добавил, что при уборке снега в первую очередь должны быть очищены выходы из многоквартирных домов, основные тротуары и проходы, пешеходные переходы, к также остановки общественного транспорта.

До этого специалисты Роскачества говорили, что снег в городе должны регулярно убирать организации, которые отвечают за конкретную территорию. Если речь идет о дворах или тротуарах рядом с многоквартирными домами, то за их состояние несет ответственность или управляющая компания, или ТСЖ.

Ранее юрист рассказала, кто обязан очищать подоконники от снега.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!