Россиянам рассказали, когда должны убирать снег с тротуаров

К уборке на пешеходных тротуарах должны приступать сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра снега. Об этом газете «Взгляд» рассказал член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

Специалист отметил, что уборка снега с тротуара до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится. Он также добавил, что эти правила невыполнимо в условиях аномального количества осадков.

«Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», — пояснил эксперт.

По его словам, указанные нормативы рассчитаны на обычные снегопады. При этом в столичном регионе сейчас наблюдаются обильные осадки.

Специалист также добавил, что при уборке снега в первую очередь должны быть очищены выходы из многоквартирных домов, основные тротуары и проходы, пешеходные переходы, к также остановки общественного транспорта.

До этого специалисты Роскачества говорили, что снег в городе должны регулярно убирать организации, которые отвечают за конкретную территорию. Если речь идет о дворах или тротуарах рядом с многоквартирными домами, то за их состояние несет ответственность или управляющая компания, или ТСЖ.

