Миронов объяснил важность запрета организации молельных домов в квартирах

В России необходимо ввести запрет на использование квартир как молельных домов. В том числе недопустимо проведение в них обрядов и церемоний, так как это мешает жителям соседних квартир. Об этом в беседе с 360.ru заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, его поддерживают многие депутаты, а также сами жители, которые сталкивались с подобными ситуациями. Миронов заявил, что они неоднократно обращались к нему с жалобами на скопление посторонних людей в подъездах, конфликты, нарушения правил поведения.

«Наша позиция — массовые богослужения проводить только в предназначенных для этого культовых помещениях, — подчеркнул депутат. — Если хотите, чтобы уважали ваши взгляды, уважайте покой и традиции окружающих».

Напомним, аналогичный законопроект о запрете размещения молельных комнат в жилых домах в Госдуму внесли «Новые люди». Зампред фракции Владислав Даванков оценил шансы на принятие инициативы как «стопроцентные», подчеркнув, что документ, доработанный с учётом позиции правительства, поддерживают большинство депутатов.

Ранее в Приморье наказали водителя, который совершил религиозный обряд в автобусе.