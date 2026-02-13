«Новые люди» планируют защитить жителей домов от скоплений нелегалов

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете размещения молельных комнат в жилых домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Госдумы, первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

По его словам, документ поддержали все фракции и доработали с учётом позиции правительства.

«А это значит, шансы на принятие практически стопроцентные. Мы не запрещаем молиться и не ограничиваем свободу вероисповедания. Но у себя дома нам нужен порядок. Люди должны чувствовать себя в безопасности в собственных домах, а вера не должна становиться ширмой для криминала и экстремизма», — подчеркнул он.

Даванков отметил, что в большинстве городов с мигрантами существуют неофициальные «молельные дома» — квартиры, где ежедневно собираются десятки людей.

«Соседи жалуются на толпы в подъезде и шум. Боятся выпускать детей на прогулку. Но самое тревожное — никто не понимает, что именно там происходит, и о чём говорят за закрытыми дверьми. Под видом «молельного дома» может скрываться что угодно. Например, прикрытие для криминальной схемы или собрание радикалов», — отметил он.

По его словам, полиция про такие квартиры прекрасно знает. Даванков напомнил, что прошлым летом в ходе одного рейда по хостелам и «молельным домам» полиция задержала более 500 мигрантов, один из которых находился в федеральном розыске. Еще 30 человек были выдворены из России за нарушение миграционного законодательства.

«Наш законопроект направлен на борьбу с подобными тенденциями. Проблему давно видят и официальные мусульманские лидеры. Муфтии прямо говорят, что «квартирные мечети» подрывают традиционный ислам, раскалывают общество и дают экстремистам удобную ширму. В итоге страдают и соседи, и законопослушные мусульмане, которые молятся в официальных мечетях», — добавил вице-спикер Госдумы.