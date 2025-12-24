В Приморье наказали водителя, который совершил религиозный обряд в автобусе

В Приморье оштрафовали водителя за намаз в автобусе

Во Владивостоке мужчину оштрафовали за религиозный обряд в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Мировой суд Первомайского района Владивостока рассмотрел административное дело, связанное с соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных объединениях. <…> Суд пришел к выводу, что мужчина не является участником зарегистрированной религиозной организации, а его действия подпадают под признаки незаконной миссионерской деятельности», — говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел 14 декабря. Водитель автобуса номер 55 совершил намаз в салоне транспорта, предварительно остановив автобус с пассажирами. Правоохранители квалифицировали действие как нарушение федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Мировой судья признал пассажира виновным и назначил штраф в размере 5 тыс. рублей.

