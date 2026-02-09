Размер шрифта
Общество

Камеры в салонах красоты вели трансляцию для порносайтов

В Болгарии от скрытой видеосъемки пострадали посетительницы салонов красоты
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Болгарии скрытые камеры тайно снимали посетительниц салонов красоты и пациенток гинеколога. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Nova TV.

В Бургасе в полицию подали более 100 заявлений, после чего начались проверки по всей стране. Жертвами тайной съемки стали судья, прокурор, полицейский, журналистки, дочери губернатора и даже несовершеннолетние девушки.

Пострадавшими также оказались пациентки медицинской клиники в Софии, там камеры были спрятаны в углу кабинета гинеколога и фокусировались на интимных зонах.

Ввидео с камер транслировали на платных порноресурсах, за трансляции зрители платили криптовалютой. Позже записи были опубликованы в Telegram, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и на порноплатформах.

Некоторые ролики просмотрели десятки и сотни тысяч раз, один просмотр, по словам адвоката пострадавших, стоил €30.

«Каждый может произвести элементарный подсчет, [чтобы понять], какие суммы задействованы в этой незаконной деятельности», — отметил юрист.

В свою очередь, владельцы салонов красоты отрицают вину и утверждают, что готовы сотрудничать со следствием. По их словам, камеры наблюдения могли взломать хакеры. Ведется следствие.

Ранее пара занялась любовью в китайском отеле, а затем нашла запись своего секса в интернете.
 
