Туристам объяснили, как найти скрытые камеры в номере отеля

Обнаружить скрытые камеры в номере отеля можно путем визуального осмотра с фонариком. Об этом «Москве 24» рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь, комментируя сообщения о том, что в Китае стали популярны видео и онлайн-трансляции со скрытых камер из гостиничных номеров.

По словам эксперта, в номере в целях безопасности следует зашторить окна и выключить свет, после чего при помощи фонарика аккуратно просветить все помещение — камеры будут давать блик.

«Еще один метод — проверка через камеру телефона. В темноте посмотрите через нее на предметы, которые вызывают подозрение. Инфракрасная подсветка камеры будет отображаться на экране смартфона как светящаяся точка», — указала Ансталь.

Она также посоветовала провести анализ Wi-Fi-сетей. Если специальное приложение покажет, что к интернету подключены устройства с названиями Cam, Camera и так далее, это повод подробнее изучить подозрительные объекты. Она добавила, что обычно камеры встраивают в какие-либо бытовые предметы, например, часы, розетки, USB-зарядки, датчики дыма.

В начале февраля сообщалось, что в Китае продолжают выявляться случаи скрытой съемки постояльцев в гостиницах с последующей продажей записей в интернете. В сети распространяются тысячи видеороликов, снятых в гостиничных номерах скрытыми камерами.

Ранее стало известно, что камеры в салонах красоты вели трансляцию для сайтов для взрослых.