Общество

Россиянам объяснили, что делать при обнаружении скрытой камеры в номере отеля

Юрист Полякова: обнаружив скрытую камеру в отеле, нужно вызвать полицию
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Обнаружив в гостиничном номере скрытую камеру, важно не поддаваться панике, зафиксировать находку на фото и видео в разных ракурсах (общий план, чтобы было понятно расположение устройства в комнате, и крупный план, на котором четко видно сам гаджет), вызвать администрацию отеля и настаивать на обращении в полицию. Такой совет в беседе с РИАМО дала адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

При обращении к сотрудникам отеля она посоветовала не описывать проблему детально по телефону. Это нужно сделать при личной встрече и при свидетеле.

«Во всех цивилизованных странах это преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни. Ваша задача — зафиксировать инцидент официально. Если вы за границей, после вызова местной полиции проинформируйте посольство или консульство своей страны», — сказала юрист.

После приезда полиции и составления протокола, если остаются сомнения в честности администрации, необходимо потребовать полный возврат средств и немедленно менять отель, добавила она.

В феврале стало известно, что российские туристы, посещающие Китай, становятся героями непристойных видео, которые «предприниматели» продают местным жителям.

По данным СМИ, китайцы приезжают в отели и оставляют камеры с видом на кровать. Размер устройств составляет полтора сантиметра, как правило, их устанавливают в местах, где их сложно заметить.

Таким образом «бизнесмены» получают трансляции с соитием и другими моментами из жизни туристов, которые они не планировали обнародовать. Соответствующие кадры транслируются онлайн. Одной из наиболее «ценных» категорий являются ролики с девушками со славянской внешностью.

Ранее россиянам объяснили, когда установка камер в подъезде может обернуться тюрьмой.
 
