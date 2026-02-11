Россиян предупредили о возможном всплеске мошенничества на фоне замедления Telegram

В Госдуме предупредили о возможности новой волны мошенничества через Telegram

На фоне замедления мессенджера Telegram возможен новый всплеск мошенничества. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем канале в Max.

«Под видом модов и альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения, чтобы с их помощью красть аккаунты, данные, пароли и так далее», — написал он.

Горелкин также напомнил, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам и устанавливать приложения из неизвестных источников.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.

Ранее в Госдуме заявили о возможном спасении Telegram в России.