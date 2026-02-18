Размер шрифта
Общество

В российском городе испекли 10 тыс. блинов для семей военнослужащих

В Балашихе для семей участников СВО приготовили 10 тыс. блинов в честь Масленицы
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Балашихе в честь масленичной недели для семей участников военной спецоперации испекли 10 тыс. блинов. Угощения распределили по наборам, а затем направили родственникам военнослужащих адресными посылками, сообщает 360.ru.

В акции «Молодой гвардии единой России» приняли участие студенты, педагоги, депутаты, руководители предприятий, а также глава города и секретарь местного отделения ЕР Сергей Юров. Блины готовились сразу на двух площадках, одной из которых стал колледж «Энергия», где молодогвардейцы развернули «ПолитКухню».

Глава города подчеркнул важность акции, отметив, что Масленица – это праздник заботы и семейного тепла.

«Сегодня особенно важно поддержать семьи наших защитников, показать, что мы вместе», — заявил он, выразив благодарность молодогвардейцам Балашихи и Реутова.

Угощения в ходе личного визита главы города получили, в том числе, семьи военнослужащих, погибших при исполнении долга в зоне проведения СВО.

Акцию молодогвардейцев поддержали местные общественные организации и предприятия, в том числе – авиакорпорация «Рубин», глава которой Игорь Ряпин заявил, что такие инициативы объединяют людей и позволяют поддерживать близких героев.

До этого депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о дополнительных льготах участникам СВО и их родным. Первый предусматривает внеочередную выдачу жилья сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии, которые воспитывают ребенка-инвалида с детства. Второй – дает двум членам семьи или близким родственникам участника СВО право бесплатного проезда до госпиталя или другого медучреждения и обратно.

Ранее для участников СВО запустили программу обучения госуправлению «Герои Подмосковья».
 
