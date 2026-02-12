Размер шрифта
Швейцария планирует сократить население к 2050 году

NYT: Швейцария планирует сократить население до 10 млн человек
Denis Balibouse/Reuters

Власти Швейцарии проведут референдум по вопросу ограничения численности населения страны до 10 млн человек. Об этом сообщает The New York Times.

«После кампании, проведенной правой оппозиционной партией, правительство организует в июне референдум, на котором будут предложены меры по ограничению миграции», — пишет издание.

Как отмечается, референдум поднимет вопрос о том, следует ли ограничить численность населения страны до 10 миллионов человек к 2050 году путем ограничения иммиграции. На законодательном уровне эта мера предусматривает пересмотр соглашения о свободном передвижении с Евросоюзом и введение дополнительных ограничений на получение иностранцами постоянного вида на жительство.

«Наши граждане устали от перегруженной инфраструктуры, роста цен на аренду жилья и размывания местной идентичности.», — заявил депутат Швейцарской народной партии Томас Маттер.

Издание сообщает, что ситуация с референдумом наглядно демонстрирует антимигрантские настроения, массово возникшие в Европе после миграционного кризиса на континенте десятилетней давности.

Ранее пожилого мужчину, собиравшегося лететь в Швейцарию ради эвтаназии, не выпустили из страны.
 
