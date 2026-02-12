Швейцария планирует сократить население к 2050 году

Власти Швейцарии проведут референдум по вопросу ограничения численности населения страны до 10 млн человек. Об этом сообщает The New York Times.
«После кампании, проведенной правой оппозиционной партией, правительство организует в июне референдум, на котором будут предложены меры по ограничению миграции», — пишет издание.
Как отмечается, референдум поднимет вопрос о том, следует ли ограничить численность населения страны до 10 миллионов человек к 2050 году путем ограничения иммиграции. На законодательном уровне эта мера предусматривает пересмотр соглашения о свободном передвижении с Евросоюзом и введение дополнительных ограничений на получение иностранцами постоянного вида на жительство.
«Наши граждане устали от перегруженной инфраструктуры, роста цен на аренду жилья и размывания местной идентичности.», — заявил депутат Швейцарской народной партии Томас Маттер.
Издание сообщает, что ситуация с референдумом наглядно демонстрирует антимигрантские настроения, массово возникшие в Европе после миграционного кризиса на континенте десятилетней давности.
