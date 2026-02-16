Размер шрифта
Общество

Психолог объяснил, как кризис среднего возраста влияет на мужчин

Психолог Кудрявцев: из-за кризиса среднего возраста мужчины меняют внешность
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

На фоне кризиса среднего возраста мужчины, потерявшие смысл жизни и испытывающие страх перед старостью, начинают уделять больше внимания себе и делают акцент на собственной внешности. Об этом «Известиям» рассказал психолог Юрий Кудрявцев.

По словам специалиста, мужчины, столкнувшиеся с кризисом среднего возраста, нередко стараются изменить свою внешность, в том числе и с помощью пластических операций. Таким образом они компенсируют свои внутренние страдания и переживания.

Однако психолог напомнил, что внешние изменения не помогут исправить внутреннее состояние. Важно уметь принимать себя настоящим, развиваться, насыщать жизнь различными интересами и делами, а также ценить окружающих.

Эксперт добавил, что в мужчине одними из главных качеств являются надежность и морально-эмоциональная стабильность.

«Помимо того, что мужчина должен быть чистым, ухаживать за волосами и бородой, приятно пахнуть, ему следует заниматься своим внутренним миром, повышать самооценку, учиться быть приятным в общении», — подчеркнул он.

Психолог Ольга Коробейникова до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что первым неочевидным признаком кризиса среднего возраста становится замедление. Чем старше человек становится, тем больше он замедляется. Она добавила, что столкнувшиеся с такой проблемой также могут испытывать желание социально изолироваться.

Ранее психолог раскрыл причины начала кризиса среднего возраста.
 
