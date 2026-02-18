Стало известно, какие признаки говорят о сбое в работе нервной системы

Нарушения памяти, онемение конечностей, проблемы с движением и ухудшение зрения могут говорить о сбое в работе нервной системы. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог Павел Фролов.

По его словам, при появлении этих признаков важно обратиться к неврологу для консультации. Он отметил, что насторожить должны также проблемы со зрением, слухом или глотанием, потому что за них отвечают черепно-мозговые нервы. Эксперт подчеркнул, что ранняя диагностика играет важную роль.

«Болезнь легче предупредить или вылечить на начальной стадии, чем когда она переходит в хроническую фазу. Если человек тянет до последнего, когда рука уже не поднимается или нога плохо работает, последствия могут быть необратимыми. Можно потерять трудоспособность, комфорт жизни и возможности, которые уже не восстановятся», — предупредил Фролов.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев до этого рассказал «Газете.Ru», что регулярная работа по ночам может негативно отразиться на состоянии организма и со временем повысить риск серьезных заболеваний, включая инфаркты и онкологические патологии. Особенно уязвимы в этом отношении одинокие люди.

Ранее невролог объяснила, как длительное использование гаджетов влияет на здоровье.