Ветеринар назвал действия владельцев, которые разрушают здоровье питомцев

Основными факторами, которые ухудшают здоровье домашних животных, являются малоподвижный образ жизни, избыточное кормление и редкие визиты к ветеринару. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, часто проблемы со здоровьем у питомцев начинаются с человеческой лени, из-за которой они редко гуляют с ними. При отсутствии движения в их организме замедляется обмен веществ, из-за чего животные начинают набирать лишний вес и приобретать заболевания сердца, суставов и эндокринной системы.

К ошибкам ветеринар отнес и кормление питомцев «со стола».

«Когда хозяин кормит питомца со стола, он делает ему медвежью услугу. Себе бутерброд с колбасой — и собаке такой же. Это кажется проявлением заботы, но на деле ведет к ожирению и нарушению обмена веществ. Давать лакомства можно, но только крошечными порциями и как поощрение за выполненную команду. Для животного важен не сам кусок, а внимание и факт награды», — подчеркнул Цыпленков.

Эксперт также призвал вовремя обращаться в ветклинику, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать осложнения.

До этого Евгений Цыпленков говорил, что резкая смена рациона питания у кошек и собак может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварения, снизить иммунитет и привести к воспалительным процессам в кишечнике. По его словам, особенно опасно переходить с натурального на сухой корм или наоборот, поскольку физиология питомцев не успевает адаптироваться к резкому изменению состава пищи.

