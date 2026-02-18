Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветеринар назвал действия владельцев, которые разрушают здоровье питомцев

Ветеринар Цыпленков: избыточное кормление разрушает здоровье питомцев
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

Основными факторами, которые ухудшают здоровье домашних животных, являются малоподвижный образ жизни, избыточное кормление и редкие визиты к ветеринару. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По его словам, часто проблемы со здоровьем у питомцев начинаются с человеческой лени, из-за которой они редко гуляют с ними. При отсутствии движения в их организме замедляется обмен веществ, из-за чего животные начинают набирать лишний вес и приобретать заболевания сердца, суставов и эндокринной системы.

К ошибкам ветеринар отнес и кормление питомцев «со стола».

«Когда хозяин кормит питомца со стола, он делает ему медвежью услугу. Себе бутерброд с колбасой — и собаке такой же. Это кажется проявлением заботы, но на деле ведет к ожирению и нарушению обмена веществ. Давать лакомства можно, но только крошечными порциями и как поощрение за выполненную команду. Для животного важен не сам кусок, а внимание и факт награды», — подчеркнул Цыпленков.

Эксперт также призвал вовремя обращаться в ветклинику, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать осложнения.

До этого Евгений Цыпленков говорил, что резкая смена рациона питания у кошек и собак может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварения, снизить иммунитет и привести к воспалительным процессам в кишечнике. По его словам, особенно опасно переходить с натурального на сухой корм или наоборот, поскольку физиология питомцев не успевает адаптироваться к резкому изменению состава пищи.

Ранее в Москве прооперировали крысу с огромной опухолью молочной железы.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!