Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве может выпасть еще до 23 см снега

Синоптик Тишковец: в Москве может выпасть еще до 23 см снега
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Из-за Балканского циклона снежный покров в Москве может вырасти еще на 20–23 см. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, после затишья в четверг, 19 февраля, ожидается новая волна снегопадов — вместе с осадками циклон принесет более теплый воздух средиземноморского происхождения. Однако синоптик не подтвердил информацию о том, что эта зима стала самой снежной за 60 лет. Помимо этого, декабрь в столице был на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

Последний месяц зимы отклоняется от нормы в минус 4,3 градуса, в итоге среднесезонная температура воздуха составляет всего минус 1 градус от нормы.

«Учитывая, что после пары холодных дней температура вернется в рамки климатической нормы и даже станет теплее, это отрицательное отклонение еще уменьшится. Так что в целом мы получаем примерно то, что и прогнозировали», – заключил Тишковец.

В Гидрометцентре РФ до этого сообщили, что очень сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 19 февраля. Осадки в столичный регион принесет циклон, зародившийся над северной частью Адриатического моря. По данным синоптиков, циклон уже сформировался над севером Адриатики, затем пройдет через Балканский полуостров, выйдет в акваторию Черного моря и после этого повернет на север.

Ранее москвичей предупредили о погодных сюрпризах в конце недели.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!