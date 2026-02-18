Синоптик Тишковец: в Москве может выпасть еще до 23 см снега

Из-за Балканского циклона снежный покров в Москве может вырасти еще на 20–23 см. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, после затишья в четверг, 19 февраля, ожидается новая волна снегопадов — вместе с осадками циклон принесет более теплый воздух средиземноморского происхождения. Однако синоптик не подтвердил информацию о том, что эта зима стала самой снежной за 60 лет. Помимо этого, декабрь в столице был на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

Последний месяц зимы отклоняется от нормы в минус 4,3 градуса, в итоге среднесезонная температура воздуха составляет всего минус 1 градус от нормы.

«Учитывая, что после пары холодных дней температура вернется в рамки климатической нормы и даже станет теплее, это отрицательное отклонение еще уменьшится. Так что в целом мы получаем примерно то, что и прогнозировали», – заключил Тишковец.

В Гидрометцентре РФ до этого сообщили, что очень сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 19 февраля. Осадки в столичный регион принесет циклон, зародившийся над северной частью Адриатического моря. По данным синоптиков, циклон уже сформировался над севером Адриатики, затем пройдет через Балканский полуостров, выйдет в акваторию Черного моря и после этого повернет на север.

