«Снегопадом не ограничится»: москвичей предупредили о погодных сюрпризах в конце недели

В ночь со среды на четверг в Москву и Московскую область придет мощный балканский циклон, который принесет в столичный регион, а также в Тулу, Брянск, Рязань и далее на юг Волго-Вятского района, огромные массы снега. Сугробы местами поднимутся до 70-80 сантиметров. Об этом в интервью Tsargrad.tv предупредил синоптик Александр Ильин.

Но на этом, по его словам, погодные сюрпризы не закончатся: ожидаются метели с порывами ветра до 15 метров в секунду, что усугубит заносы. Морозы при этом немного отступят.

«Это, конечно, не Камчатка, где после февральских снегопадов сугробы поднимались до третьего этажа. <...> Но назвать такую погоду легкой точно не получится. Готовьтесь: трассы будут фактически парализованы, заносы — норма. Переживали и не такое, переживем и это», — сказал Ильин.

По данным синоптиков, циклон уже сформировался над севером Адриатики. Затем он пройдет через Балканский полуостров, выйдет в акваторию Черного моря и после этого повернет на север. Специалисты поясняют, что в циркуляцию циклона будут втянуты теплые и очень влажные воздушные массы. По мере продвижения они начнут остывать, что усилит процессы образования осадков.

Ранее синоптик назвал регионы, где выросли гигантские сугробы.