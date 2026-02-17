Россиянам рассказали о самых проблемных туристических направлениях зимой

Эксперт Ромашкин: зимой туристы могут столкнуться с непогодой на Камчатке

Самыми проблемными туристическими направлениями в зимний период являются Камчатка, Териберка и ряд других регионов с повышенной погодной нестабильностью. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин», член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин.

По словам специалиста, погодные условия в северных и удаленных регионах ежегодно отличаются высокой изменчивостью, поэтому полностью исключать риски нельзя.

Эксперт добавил, что зимой погодные ограничения также могут быть на Камчатке и в регионах Северного Кавказа.

«Туристы могут столкнуться зимой с непогодой на Сахалине, в Горном Алтае, на Чукотке», — добавила коммерческий директор туроператора «Алеан», эксперт РСТ Оксана Булах.

При планировании путешествий в эти регионы она посоветовала брать во внимание все погодные особенности, тщательно готовясь к возможным задержкам и другим проблемам в поездке.

Помимо этого, по словам экспертов, проблемным направлением также является якутское село Оймякон.

