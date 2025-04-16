Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, как вернуть деньги, если онлайн-курс оказался «пустышкой»

Юрист Сорокина: проверяйте онлайн-школу на предмет судебных разбирательств
close
Depositphotos

Рынок образовательных курсов набирает популярность и охватывает широкий спектр направлений: от программирования до дизайна. Поскольку предугадать качество онлайн-курса практически невозможно, подстраховать себя можно, предварительно изучив оферту и интернет-сайт предлагаемой образовательной платформы, рассказала «Газете.Ru» Арина Сорокина, юрист компании «Афонин, Божор и партнеры».

«Проверьте, есть ли у школы лицензия на осуществление образовательной деятельности (например, на сайте Рособрнадзора), какие эксперты приглашены. Особое внимание уделите договору и программе курса: срок, программа обучения, а также внимательно изучите условия возврата оплаты и расторжения договора», — объяснила она.

Бывает так, что офертой предусматриваются условия, по которым услуги считаются оказанными с момента представления доступа к образовательной платформе.

«В этом случае вернуть денежные средства возможно, лишь доказав, что содержание курса некачественное и не соответствует заявленному описанию. Именно поэтому важно заранее уточнять все детали обучения», — отметила юрист.

Полезно также проверить, нет ли судебных разбирательств с участием онлайн-школы. Сделать это можно на сайтах судов, по ИНН организации.

«Возможно, эта онлайн-школа уже является активным участником судебных разбирательств, инициированных недовольными учениками. При осуществлении оплаты внимательно проверяйте банковские реквизиты и как именно производится оплата. Не переходите на подозрительные сервисы (в том числе онлайн-кошельки), а также не переводите денежные средства физическим лицам — так будет сложнее доказать назначение платежа. Обязательно фиксируйте оплату и требуйте чек. На основании ст. 782 ГК РФ», — сказала она.

По словам юриста, потребитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. В этом случае направьте претензию на юридический адрес школы и изложите свои требования.

«Если часть уроков уже пройдена, денежные средства можно вернуть лишь в части, пропорциональной стоимости пройденного материала. Прежде чем купить онлайн-курс, не спешите, тщательно изучайте предложения и не поддавайтесь эмоциям», — резюмировала специалист.

Ранее были названы российские регионы — лидеры по интересу к онлайн-курсам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами