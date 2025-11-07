На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском

Корабль береговой охраны перевернулся на судоремонтном заводе на Камчатке
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram

В Петропавловске-Камчатском судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонтных работ на берегу. Инцидент произошел вечером 6 ноября в Авачинской бухте. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как отмечается в сообщении, в результате произошедшего несколько работников оказались в воде, но никто из них не пострадал.

В данный момент Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ, выясняются обстоятельства произошедшего и возможный причиненный ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На видео, которое опубликовало RT, очевидцу удалось записать момент опрокидывания судна с надписью «Береговая охрана». Видно, как оно опрокидывается на левый бок, на тот момент на палубе находились люди.

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

