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Общество
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Четырех откормленных тюленей выпустили в Финский залив

Во второй раз за сезон в Финский залив выпустили спасенных ранее тюленей

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил балтийских тюленей в Финский залив. Об этом сообщили в Водоканале Петербурга.

«Было выпущено четыре ластоногих: три самца и одна самка. Все тюленята поступили на реабилитацию в апреле с критическим истощением и недостаточной массой тела для выживания в дикой природе», — говорится в сообщении.

Волонтерам потребовалось полтора месяца для того, чтобы откормить животных, тем самым помочь вернуть их оптимальный для выживания вес — 35-40 килограмм. На данный момент в Центре продолжается уход за 30 животными. Настанет момент, когда и их вернут в свободное плавание.

Недавно сотрудник МЧС России Руслан Бородин, отдыхая с друзьями на рыбалке, обнаружил на берегу бухты ослабленного детеныша нерпы, изнуренного жарой. Он сразу связался со специалистами реабилитационного центра морских млекопитающих и получил рекомендации по оказанию первой помощи детенышу.

До этого в начале месяца на Сахалине местный житель нашел на побережье Японского моря детеныша нерпы.

Ранее зоозащитники Санкт-Петербурга рассказали о спасении балтийских нерп.

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