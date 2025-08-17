На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании десятки человек задержаны по подозрению в поджоге лесов

В Испании с 1 июня арестовали почти 30 человек за разжигание природных пожаров
В Испании с начала лета арестовали 27 человек по подозрению в разжигании природных пожаров, еще 92 человека находятся под следствием. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о периоде с 1 июня, когда началась национальная кампания по борьбе с лесными пожарами, по 16 августа.

По последним данным, в стране бушуют 20 лесных пожаров. Испания ожидает прибытия авиации из Нидерландов, которая поможет тушить огонь. Несмотря на сложную ситуацию, власти до сих пор не объявили чрезвычайное положение в стране.

В начале августа пожар на юге Франции уничтожил 16 тыс. га леса, став крупнейшим за последние 20 лет. Пожилую женщину спасти не удалось. Еще девять человек пострадали. Огонь уничтожил примерно 30 машин и 25 зданий. Около 2,5 тыс. домов остались без электричества, были перекрыты некоторые трассы.

Ранее на видео попал огненный смерч из Португалии.

