Врач предупредил о скрытой опасности знаменитого консервированного десерта

Консервированные ананасы содержат много сахара, причем наибольшее его количество находится не в самих кусочках тропического плода, а в сиропе. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил диетолог Андрей Бобровский.

Кроме того, по его словам, пользы в консервированном продукте меньше, чем в свежем. Эксперт напомнил, что знаменитый фермент бромелайн, содержащийся в ананасе, не выдерживает консервации.

«Еще одна особенность с точки зрения пищеварительной системы — кислотность. Людям с желудочно-кишечными проблемами, с отрыжкой и изжогой ананас тоже принесет вред. Даже металлическая банка может таить в себе угрозу из-за своего внутреннего покрытия», — отметил Бобровский.

Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов до этого говорил, что из верхушки ананаса в домашних условиях можно вырастить новое растение, для этого сразу после среза она должна два–три дня полежать и подсохнуть. В процессе ухода он посоветовал лить воду не в горшок, а прямо в розетку ананаса, из которой он «пьет».

