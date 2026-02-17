Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредил о скрытой опасности знаменитого консервированного десерта

Диетолог Бобровский: консервированные ананасы содержат много сахара
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Консервированные ананасы содержат много сахара, причем наибольшее его количество находится не в самих кусочках тропического плода, а в сиропе. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил диетолог Андрей Бобровский.

Кроме того, по его словам, пользы в консервированном продукте меньше, чем в свежем. Эксперт напомнил, что знаменитый фермент бромелайн, содержащийся в ананасе, не выдерживает консервации.

«Еще одна особенность с точки зрения пищеварительной системы — кислотность. Людям с желудочно-кишечными проблемами, с отрыжкой и изжогой ананас тоже принесет вред. Даже металлическая банка может таить в себе угрозу из-за своего внутреннего покрытия», — отметил Бобровский.

Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов до этого говорил, что из верхушки ананаса в домашних условиях можно вырастить новое растение, для этого сразу после среза она должна два–три дня полежать и подсохнуть. В процессе ухода он посоветовал лить воду не в горшок, а прямо в розетку ананаса, из которой он «пьет».

Ранее эксперт объяснил, почему в России взлетели цены на огурцы.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!