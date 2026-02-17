Размер шрифта
Врач рассказала о долгосрочных последствиях употребления энергетических напитков

Диетолог Королева: регулярное употребление энергетиков может вызвать депрессию
Shutterstock/1take1shot

При употреблении энергетиков выбрасывается дофамин и повышается активность мозга. Однако ресурсы организма ограничены, поэтому регулярный прием этих напитков может привести к обратному эффекту. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Постоянная стимуляция структур головного мозга приводит к истощению тех ресурсов, которые могли бы естественным образом поддерживать работоспособность. И это может, действительно, привести к депрессии и истощению на фоне собственных ресурсов», — пояснила эксперт.

Энергетики, по ее словам, не включают естественную активность организма, а вызывают ее искусственным способом, что наносит вред.

Врач-стоматолог, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова до этого говорила, что сочетание кислот и сахара в энергетических напитках наносит зубам «двойной удар» — первый компонент размягчает эмаль, открывая ворота для проникновения второго вглубь тканей зуба. Что касается сахара, он служит питательной средой для кариесогенных бактерий, таких как Streptococcus mutans.

Ранее в России запустили онлайн-продажу энергетиков по биометрии.
 
