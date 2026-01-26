Размер шрифта
Наука

Стоматолог предупредила о «двойной атаке» энергетиков на зубную эмаль

Сочетание кислот и сахара в энергетических напитках наносит зубам «двойной удар» – первый компонент размягчает эмаль, открывая ворота для проникновения второго вглубь тканей зуба. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач -стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова.

По словам специалиста, в состав энергетических напитков входят лимонная, аскорбиновая и ортофосфорная кислоты. Такой состав снижает pH (уровень кислотности) до 3,5 – такой показатель считается агрессивным. При попадании в полость рта кислоты сразу начинают деминерализовать эмаль — из нее вымываются кальций и фосфаты. В результате эмаль становится пористой.

«Это приводит к повышенной чувствительности зубов к холодному, горячему и сладкому, появлению меловидных белых пятен — ранних признаков кариеса, а также к ускоренному разрушению твердых тканей зуба».

Второй фактор риска — большое количество сахара. Одна банка энергетика может содержать до 10-14 чайных ложек. По словам Хритовой, сахар служит питательной средой для кариесогенных бактерий, таких как Streptococcus mutans. В процессе метаболизма они вырабатывают кислоту, которая дополнительно разрушает эмаль уже изнутри.

Наиболее опасным, отмечает стоматолог, является сочетание этих факторов. Хритова также предупреждает, что чистить зубы сразу после употребления энергетика нельзя. В первые 30-40 минут эмаль временно размягчена. Механическое воздействие щетки может привести к ее стиранию и формированию клиновидных дефектов в области шеек зубов.

Если полностью отказаться от энергетиков не удается, врач рекомендует пить их за один прием, а не растягивать во времени. Также необходимо использовать трубочку и полоскать рот водой после напитка. Дополнительно ослабить вред помогает жевательная резинка без сахара (с ксилитом). Она стимулирует выработку слюны — естественного защитника эмали.

Ранее врач назвал напиток, от которого нужно отказаться для здоровья мозга.
 
