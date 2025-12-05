В России запустили онлайн-продажу энергетиков по биометрии

Т-Банк и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии, сообщается на сайте банка.

Проект реализуют при поддержке Центра биометрических технологий и Минцифры России.

Функция уже появилась в сервисе «Супермаркеты» в разделе «Город» мобильного приложения банка. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо предварительно зарегистрировать биометрию на встрече с представителем Т-Банка или сдать в отделении других банков или через приложение «Госуслуги биометрия».

После завершения пилота Т-Банк совместно с другими партнерами планирует расширить число категорий товаров, при покупке которых можно подтвердить свой возраст с помощью биометрии.

Как рассказал руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов, продажа товаров с возрастными ограничениями по биометрии является ярким примером развития технологий.

«Биометрические данные невозможно подделать или украсть, их нельзя забыть дома. Это обеспечит более высокую защиту и внесет весомый вклад в борьбу с незаконной продажей товаров с возрастными ограничениями», — сказал он.

По словам директора направления биометрической идентификации Центра биометрических технологий Натальи Цай, новый сервис – это первым шаг к созданию действенного механизма реализации товаров с возрастными ограничениями в онлайне.

«Биометрия позволяет исключить человеческий фактор при взаимодействии с покупателем и провести проверку возраста в полном соответствии с требованиями законодательства», — рассказала она.