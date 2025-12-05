На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запустили онлайн-продажу энергетиков по биометрии

Т-Банк и «Магнит» первые протестировали онлайн-продажу энергетиков с биометрией
true
true
true
close
Shutterstock/1take1shot

Т-Банк и «Магнит» запустили первый в России пилотный проект по онлайн-продаже энергетических напитков с подтверждением возраста по биометрии, сообщается на сайте банка.

Проект реализуют при поддержке Центра биометрических технологий и Минцифры России.

Функция уже появилась в сервисе «Супермаркеты» в разделе «Город» мобильного приложения банка. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо предварительно зарегистрировать биометрию на встрече с представителем Т-Банка или сдать в отделении других банков или через приложение «Госуслуги биометрия».

После завершения пилота Т-Банк совместно с другими партнерами планирует расширить число категорий товаров, при покупке которых можно подтвердить свой возраст с помощью биометрии.

Как рассказал руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов, продажа товаров с возрастными ограничениями по биометрии является ярким примером развития технологий.

«Биометрические данные невозможно подделать или украсть, их нельзя забыть дома. Это обеспечит более высокую защиту и внесет весомый вклад в борьбу с незаконной продажей товаров с возрастными ограничениями», — сказал он.

По словам директора направления биометрической идентификации Центра биометрических технологий Натальи Цай, новый сервис – это первым шаг к созданию действенного механизма реализации товаров с возрастными ограничениями в онлайне.

«Биометрия позволяет исключить человеческий фактор при взаимодействии с покупателем и провести проверку возраста в полном соответствии с требованиями законодательства», — рассказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами