Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам дали советы, как вырастить огурцы дома

Депутат Чаплин: дома огурцы нужно выращивать в максимально светлом месте
Shutterstock

На фоне роста цен на огурцы россиянам порекомендовали начать выращивать овощи в домашних условиях. Такой совет в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат рассказал, что в первую очередь необходимо правильно выбрать семена. Для выращивания в комнате лучше всего подойдут специальные самоопыляемые гибриды, которые не нуждаются в участии насекомых и устойчивы к ограниченному пространству. При покупке сорта можно определить по соответствующей маркировке на упаковке.

Помимо этого, особое внимание необходимо уделить освещению. По словам Чаплина, огурцы нуждаются в максимально светлом месте, таком как южное окно. При этом в зимний период следует использовать фитолампы, которые полностью компенсируют нехватку солнечного света и обеспечивают нужную продолжительность «дня» как для рассады, так и для взрослых растений.

Парламентарий добавил, что огурцы необходимо поливать водой комнатной температуры регулярно, но умеренно. Также важно поддерживать влажность воздуха с помощью опрыскивания или поддонов с водой.

«Нельзя забывать и о своевременных подкормках комплексными удобрениями, которые разработаны специально для овощных культур», — подчеркнул депутат.

Для вьющихся побегов рекомендуется заранее установить специальные опоры или шпалеры, которые помогут сформировать компактный «огород» и повысить урожайность.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить сад к весне.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!