Россиянам дали советы, как вырастить огурцы дома

На фоне роста цен на огурцы россиянам порекомендовали начать выращивать овощи в домашних условиях. Такой совет в беседе с Life.ru дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат рассказал, что в первую очередь необходимо правильно выбрать семена. Для выращивания в комнате лучше всего подойдут специальные самоопыляемые гибриды, которые не нуждаются в участии насекомых и устойчивы к ограниченному пространству. При покупке сорта можно определить по соответствующей маркировке на упаковке.

Помимо этого, особое внимание необходимо уделить освещению. По словам Чаплина, огурцы нуждаются в максимально светлом месте, таком как южное окно. При этом в зимний период следует использовать фитолампы, которые полностью компенсируют нехватку солнечного света и обеспечивают нужную продолжительность «дня» как для рассады, так и для взрослых растений.

Парламентарий добавил, что огурцы необходимо поливать водой комнатной температуры регулярно, но умеренно. Также важно поддерживать влажность воздуха с помощью опрыскивания или поддонов с водой.

«Нельзя забывать и о своевременных подкормках комплексными удобрениями, которые разработаны специально для овощных культур», — подчеркнул депутат.

Для вьющихся побегов рекомендуется заранее установить специальные опоры или шпалеры, которые помогут сформировать компактный «огород» и повысить урожайность.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить сад к весне.