Общество

Эксперты объяснили рост популярности соджу у молодежи в России

Сомелье Шевченко: соджу стала популярна у молодых россиян из-за сладкого вкуса
me Darat/Shutterstock/FOTODOM

Повышенный интерес россиян к корейской соджу и японскому саке стал одним из проявлений «азиатского тренда», который сейчас активно развивается во многих категориях продовольственного и непродовольственного рынка. При этом особенно популярны эти алкогольные напитки стали у молодого поколения. Об этом kp.ru рассказали сомелье Григорий Шевченко и доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский.

По словам Шевченко, молодежь привлекают яркие этикетки и небольшая крепость соджу, которая составляет от 10 до 18 градусов. Кроме того, молодые россияне отдают предпочтение этому напитку из-за его сладости. Сейчас в магазинах можно встретить товары со вкусами клубники, сливы, винограда, лайма, яблока и даже экзотической ягоды годжи.

«Простой и понятный — не надо разбираться в сортах винограда, как это требуется с вином, которое у зумеров считается напитком для родителей и бабушек с дедушками», — отметил сомелье.

При этом соджу не только импортируют из Южной Кореи, но и производят в России. Специалист отметил, что после подорожания слабоалкогольных коктейлей популярность зарубежного напитка возросла еще больше.

Помимо этого, причиной роста интереса к «этническим» напиткам также стала их новизна, вкус, гастрономичность и культурный контекст, добавил Черниговский. Он подчеркнул, что интерес к соджу, саке и другим таким товарам растет уже на протяжении нескольких лет.

«На 2026 год я бы прогнозировал продолжение роста продаж таких напитков, а дальше все будут решать цена, доступность и качество конкретных марок», — отметил эксперт.

До этого Черниговский говорил, что за последний год некоторые алкогольные напитки начали резко терять популярность у россиян. В последнее время реже стали покупать водку и слабоалкогольные коктейли. По словам специалиста, причина таких изменений заключается в резком увеличении ставки акциза и росте цен.

Ранее стали известны страны, в которые значительно увеличился поток туристов из России.
 
