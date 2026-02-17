Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

У екатеринбурженки загноилась матка после кесарева сечения при родах

В Екатеринбурге девушка получила загноение матки после родов
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Екатеринбурга пострадала во время родов. Об этом сообщает Е1.

20-летней девушке по имени Валерия во время родов сделали кесарево сечение по медицинским показаниям. Ребенок родился здоровым, вскоре его вместе с матерью выписали в «удовлетворительном состоянии».

Позже Валерия стала жаловаться на температуру и потливость, у ребенка началась желтуха. В больнице девушка показала шов на животе, из которого тек гной, но там ей сказали только обрабатывать хлоргексидином.

Когда стало хуже, ее направили в другое медучреждение, где ей диагностировали загноение матки.

«Чтобы очистить кровь от заражения, девушке ставили капельницы, уколы и выписали антибиотики. Затем отправили на операцию», – сообщается в публикации.

По словам медиков, во время родов екатеринбурженке занесли инфекцию. Не исключается, что Валерия больше не сможет иметь детей. Она уверена, что проблема в медиках.

В учреждении заявили, что каких-либо проблем со здоровьем у роженицы не было. После кесарева сечения, наиболее вероятно, у нее возникли частые осложнения.

Ранее семья девочки-инвалида получила компенсацию за ошибки врачей спустя 12 лет.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!