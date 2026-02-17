У екатеринбурженки загноилась матка после кесарева сечения при родах

Девушка из Екатеринбурга пострадала во время родов. Об этом сообщает Е1.

20-летней девушке по имени Валерия во время родов сделали кесарево сечение по медицинским показаниям. Ребенок родился здоровым, вскоре его вместе с матерью выписали в «удовлетворительном состоянии».

Позже Валерия стала жаловаться на температуру и потливость, у ребенка началась желтуха. В больнице девушка показала шов на животе, из которого тек гной, но там ей сказали только обрабатывать хлоргексидином.

Когда стало хуже, ее направили в другое медучреждение, где ей диагностировали загноение матки.

«Чтобы очистить кровь от заражения, девушке ставили капельницы, уколы и выписали антибиотики. Затем отправили на операцию», – сообщается в публикации.

По словам медиков, во время родов екатеринбурженке занесли инфекцию. Не исключается, что Валерия больше не сможет иметь детей. Она уверена, что проблема в медиках.

В учреждении заявили, что каких-либо проблем со здоровьем у роженицы не было. После кесарева сечения, наиболее вероятно, у нее возникли частые осложнения.

Ранее семья девочки-инвалида получила компенсацию за ошибки врачей спустя 12 лет.