В России запустят программу повышения инвестиционной грамотности для подростков

Сбер создал программу по инвестиционной грамотности для россиян от 14 до 18 лет

Министерство финансов России, Сбер и Высшая школа экономики в сентябре 2026 года запустят комплексную программу повышения инвестиционной грамотности для подростков «ИнвестВышка». Об этом сообщили замминистра финансов РФ Иван Чебесков и старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский на совещании Минфина с региональными представителями.

Уточняется, что принять участие в программе смогут учащиеся 9-11 классов школ и 1-2 курсов ссузов по всей России от 14 до 18 лет.

Основная цель программы — повышение уровня инвестиционной грамотности среди молодежи и стимулирование у нового поколения россиян интереса к инвестициям.

Участники получат профильные знания и практические навыки инвестирования на рынке ценных бумаг. Лучшие пройдут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» и в случае победы получат льготы при поступлении в передовые российские ВУЗы.

Кроме того, полученные за прохождение заданий «монетки» позволят участникам сделать первые шаги на фондовом рынке в ходе молодежного «ИнвестЧемпа» от «СберИнвестиций».

«Лучше освоить программу и подготовиться к вебинарам с экспертами поможет онлайн-курс «Инвестируй по-взрослому!» в приложении «СберИнвестиции», — добавил Вестеровский.

Также участники программы смогут присоединиться к онлайн-игре «Фондовый рынок» от благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Сообщается, что финал программы запланирован на декабрь.