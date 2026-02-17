Сотрудница службы пробации получила срок за роман с заключенным

В Англии сотрудницу службы пробации посадили в тюрьму за роман с заключенным

В Великобритании бывшая сотрудница службы пробации Бетани Дент-Рейнольдс приговорена к восьми месяцам лишения свободы за роман с заключенным, пишет Mirror.

Как установил суд, 27-летняя Дент-Рейнольдс вступила в романтические отношения с 26-летним Кираном Робинсоном после знакомства с ним в тюрьме HMP Belmarsh, которая считается одной из самых охраняемых в стране.

Позднее Робинсон был переведён в тюрьму HMP Lowdham Grange в Ноттингемшире. Несмотря на это, Бетани продолжила поддерживать с ним связь и навещать его. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как пара обнимается, целуется и держится за руки во время встреч на территории исправительного учреждения категории.

Обвинение утверждало, что женщина также неправомерно использовала служебное программное обеспечение для получения несанкционированного доступа к данным. В итоге суд признал ее виновной по основному обвинению, связанному с романтическими отношениями с заключенным.

Ранее в Англии полицейскую посадили в тюрьму за поцелуи с заключенными.